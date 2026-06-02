Νέο “κύμα” μεταναστών στην Κρήτη: Εντοπίστηκε λέμβος με 43 άτομα στη Γαύδο – Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Λέμβος με 43 μετανάστες εντοπίστηκε 37 ναυτικά μίλια στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις Αρχές να πραγματοποιούν επιχείρηση διάσωσης, έπειτα από σήμα που έδωσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται χωρίς προβλήματα και υπό καλές καιρικές συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι, το συμβάν αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περιστατικά που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Γαύδου, καθώς και στους Καλούς Λιμένες και την Ιεράπετρα.

Συνολικά μέσα σε μία ημέρα οι αρχές κλήθηκαν να διαχειριστούν πολλαπλές επιχειρήσεις διάσωσης με περίπου 200 μετανάστες, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή και αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι νότιες πύλες εισόδου της χώρας.

Οι ροές εμφανίζονται να εξελίσσονται σχεδόν καθημερινά, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση νέων αφίξεων στη θαλάσσια ζώνη της νότιας Κρήτης.