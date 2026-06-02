Κρήτη: Έκανε μπάνιο στην θάλασσα και εντόπισε οβίδα του B’ Παγκοσμίου Πολέμου λίγα μέτρα από παραλία στα Χανιά

Τα ευρήματα πυρομαχικών σε παραλιακές περιοχές της Κρήτης δεν είναι κάτι σπάνιο πλέον καθώς διάφορα είδη πολεμικού εξοπλισμού εντοπίζονται πλέον λόγω των αλλαγών στον υδροφόρο ορίζοντα.

Σε μία ακόμη περίπτωση, αυτή την φορά στα Χανιά, λουόμενος εντόπισε οβίδα σε μικρή απόσταση από την ακτή της παραλίας της Παχειάς Άμμου στην Παλαιόχωρα. Λόγω της τοποθεσίας, πιθανότατα πρόκειται για απομεινάρι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που έπειτα από 85 χρόνια ξεθάφτηκε.

Τον τελευταίο λόγο έχει το Λιμενικό που ειδοποιήθηκε και απέκλεισε τον χώρο για λόγους ασφαλείας και οι πυροτεχνουργοί του στρατού που θα απενεργοποιήσουν και εξετάσουν την οβίδα.