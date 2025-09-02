Κρήτη: Πώς είχαν μοιράσει τους ρόλους τα μέλη της μαφίας – Στο “κάδρο” άλλα 40 άτομα, έρχονται κι άλλες συλλήψεις

Καταιγιστικές εξελίξεις αναμένονται για τη μαφίας της Κρήτης, που δραστηριοποιούταν σε υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων, εκβιασμών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σήμερα, στις 2 το μεσημέρι, θα γίνει επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανελλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.

Οι πρώτοι 24 από τους 48 συλληφθέντες, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, με τους 16 να είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές. Οι απολογίες ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστούν το πρωί της Πέμπτης 4/9, σταδιακά για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το MEGA, οι συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν τις 90 και σε αυτές θα περιλαμβάνονται και άλλοι κρατικοί λειτουργοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο “κάδρο” των ερευνών και της ογκώδους δικογραφίας έχουν μπει τουλάχιστον 40 άτομα ακόμα κι έτσι δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και νέες συλλήψεις.

Μαφία της Κρήτης: Πώς είχαν μοιράσει τους ρόλους

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, το εγκληματικό δίκτυο είχε συγκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους. Τα νήματα για τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο όπλων κινούσαν δύο αδέλφια που διατηρούσαν επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης στα Χανιά.

Είναι γνώριμοι των αρχών για παλαιότερες υποθέσεις, ενώ είχαν καταφέρει να εξελιχθούν σε ισχυρούς παράγοντες με σημαντικές διασυνδέσεις. Έκαναν πολυτελή βίο και «ξέπλεναν» το μαύρο χρήμα που αποκόμιζαν στο πολυτελές ξενοδοχείο τους, σε επιχειρήσεις Airbnb αλλά και beach bar που διατηρούν.

Ψηλά στην εγκληματική «πυραμίδα» της κρητικής μαφίας, βρισκόταν και ένας ιδιοκτήτης γυμναστηρίου στο Κολυμβάρι Χανίων, γνωστός με το παρατσούκλι «πατομπούκαλος».

Στον άμεσο εκτελεστικό βραχίονα του κυκλώματος βρίσκονται τρεις ακόμη ποινικοί που μεταξύ άλλων σχετίζονταν με το λαθρεμπόριο όπλων, αλλά και 13 μέλη της ίδιας οικογένειας που διακινούσαν ναρκωτικά.

Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα και κυρίως στην δραστηριότητα που είχαν αναπτύξει τα δυο αδέλφια, στον τομέα του real estate, είχε και ένας αρχιμανδρίτης.

Φρόντιζε να πουλάει στους φερόμενους «εγκεφάλους» της σπείρας, οικοπεδικές εκτάσεις που ανήκουν στην εκκλησία της Κρήτης, έναντι ευτελούς τιμήματος, ενώ εκείνοι τα μεταπουλούσαν με στόχο το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.

Ο αρχιμανδρίτης φέρεται να εκβίασε με ροζ βίντεο, έναν ηγούμενο μονής, ο οποίος κινήθηκε δικαστικά κατά των δυο αδελφών, όταν εκείνοι απέκτησαν με χρησικτησία έκταση 175 στρεμμάτων στα Χανιά, ιδιοκτησίας της μονής της Αγίας Τριάδας.

Επίσης, ένας αστυνομικός από τη δίωξη ναρκωτικών Ρεθύμνου ήταν τα «μάτια» και τα «αυτιά» των μελών του κυκλώματος. Τους ενημέρωνε για επικείμενους ελέγχους, ειδοποιούσε όσους έμπαιναν στο επίκεντρο των αρχών και φρόντιζε έτσι ώστε να καλύπτουν τα ίχνη τους. Ουσιαστικά έπαιζε τον ρόλο του «πληροφοριοδότη» έναντι χρημάτων.

Από την έρευνα των αστυνομικών, φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις συμμετοχής στο κύκλωμα, ακόμη τεσσάρων αστυνομικών. Ένα στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας και ο υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, συμμετείχαν στην οργάνωση ως «dealer» και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αστυνομικών που συμμετείχαν στην έρευνα, το κύκλωμα είχε διακινήσει 9 κιλά κοκαΐνη, 2 κιλά ηρωίνη, 41 κιλά κάνναβης και αποκόμισαν 1,2 εκατομμύρια ευρώ.