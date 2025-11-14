Ηράκλειο: Τραγωδία στην άσφαλτο – Νεκρός 53χρονος οδηγός, συγκρούστηκε με τοιχίο

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο καθώς 53χρονος βρήκε τραγικό τέλος μετά από τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο.

Ο 53χρονος οδηγός έχασε υπό άγνωστες συνθήκες τον έλεγχο του οχήματος τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (13/11) και προσέκρουσε αρχικά σε τσιμεντένιο τοιχίο. Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη σε περιοχή των Κάτω Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, αστυνομία και ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητο λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης.

Ο 53χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στα τραύματά του.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την αστυνομία.