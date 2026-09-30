Φθινοπωρινός ο καιρός από σήμερα: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Ενισχυμένοι οι βοριάδες στο Αιγαίο

Φθινοπωρινός είναι και πάλι ο καιρός από σήμερα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά διαστήματα τα 8 μποφόρ, ενώ τοπικά, κυρίως στον Καφηρέα και το νοτιοδυτικό Αιγαίο, είναι πιθανό να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι θα συνοδεύονται από νέα υποχώρηση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

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Οι θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τον καιρό να θυμίζει περισσότερο προχωρημένο φθινόπωρο. Η εικόνα αυτή αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το Σαββατοκύριακο, ενώ και ο Οκτώβριος αναμένεται να ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες.

Αυξημένες νεφώσεις έχουν ήδη αναπτυχθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο να δέχονται τα περισσότερα φαινόμενα. Βροχές σημειώνονται σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο, τη Λέσβο και τα βόρεια της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα θα ενταθούν. Ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες αναμένονται αρχικά στην Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ, τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η Κρήτη αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με αξιόλογες βροχές και καταιγίδες που θα επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες. Φαινόμενα θα εκδηλώνονται επίσης στα Δωδεκάνησα και γενικότερα στα νότια τμήματα της χώρας.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν περίπου στους 18-23 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσουν τους 25-26 βαθμούς. Παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη.

Ιδιαίτερα χαμηλές θα είναι οι πρωινές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος θα πλησιάσει ακόμη και τους 0-2 βαθμούς Κελσίου.

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Βροχερό σκηνικό στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, με βροχές από τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα καταιγίδων. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας έως τα 8 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τα 6-7 μποφόρ στον Σαρωνικό, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με νεφώσεις και περιορισμένες βροχές, κυρίως στα ανατολικά και προς τη Χαλκιδική. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία τους 24-25 βαθμούς.

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Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει έως το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, το Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ η δυτική και βόρεια Ελλάδα θα διατηρήσουν πιο ανοιχτό καιρό. Οι ισχυροί βοριάδες θα παραμείνουν στο προσκήνιο, με εντάσεις έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ.