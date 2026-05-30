Σοκάρει το βίντεο από την παράσυρση 13χρονης στο Πικέρμι – “Την χτύπησε και πετάχτηκε στον αέρα”

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από το Πικέρμι και δείχνουν την στιγμή που το λευκό ΙΧ παρέσυρε 13χρονη τραυματίζοντας της ευτυχώς ελαφρά το βράδυ της Παρασκευής (29/5).

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας με το MEGA να φέρνει στην δημοσιότητα το βίντεο ντοκουμέντο. Στο ντοκουμέντο φαίνεται η προσπάθεια των περαστικών να βοηθήσουν το άτυχο κορίτσι λίγα δευτερόλεπτα αφότου χτυπήθηκε από το λευκό ΙΧ.

Στο βίντεο καταγράφεται το λευκό ΙΧ σταματημένο στη μέση του δρόμου. Η οδηγός σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Η 13χρονη έχει πέσει τραυματισμένη στο οδόστρωμα και κόσμος προσπαθεί να την βοηθήσει.

Ο παππούς της 13χρονης, που έχει την κηδεμονία της, μιλώντας στο MEGA περιγράφει τον τρόμο που έζησαν όταν έμαθαν το τι συνέβη. «Και εμείς τρομάξαμε και η οδηγός του αυτοκινήτου τρόμαξε και αυτή, όλοι! Εντάξει είναι ευτυχώς καλά είναι στο νοσοκομείο είναι τώρα αλλά είναι καλά. Λίγο το πόδι της πονάει», είπε.

«Είδαμε το κοριτσάκι να τρέχει και να περνάει με γυρισμένο το κεφάλι στο πλάι και είδαμε το αμάξι να προσπαθεί να φρενάρει αλλά την χτύπησε, πετάχτηκε στον αέρα, όλοι οι άνθρωποι έτρεξαν από πάνω της», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας κατά την ίδια πηγή.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε την 13χρονη στο Παίδων όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.