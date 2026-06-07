Κρήτη: Ο 37χρονος Παλαιστίνιος σχεδίαζε χτύπημα σε πλοίο με Ισραηλινούς – Τα ευρήματα στο διαμέρισμα στα Πατήσια και η σύνδεση με τις 4 συλλήψεις στην Κύπρο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου το Σάββατο 6 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, με τις πρώτες πληροφορίες να τον θέλουν να έχει βάλει ως στόχο το κρουαζιερόπλοιο με τους Ισραηλινούς τουρίστες που θα έφτανε στo νησί την ερχόμενη Τρίτη, 9 Ιουνίου.

Όπως φαίνεται, σύμφωνα με το cretalive, ο άνδρας, που ήταν μέλος της Χαμάς και είχε αποκτήσει άσυλο, έμενε για σχεδόν δύο χρόνια στην Ελλάδα, και εργαζόταν σεζόν σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Δεν είχε οικογένεια στην Κρήτη και, κατά πληροφορίες από τοπικές πηγές, διατηρούσε χαμηλό προφίλ, χωρίς να προκαλεί την παραμικρή υποψία στο περιβάλλον όπου κινούνταν.

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Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΛΑΣ, ο 37χρονος φέρεται να έχει λάβει ειδική εκπαίδευση και να ταξίδευε σε συγκεκριμένες περιοχές, ακόμη και της χώρας μας, σχεδιάζοντας τρομοκρατικές ενέργειες.

Όπως αναφέρει το Ertnews, κατά την έφοδο που έγινε στο διαμέρισμα στην Αθήνα, αστυνομικοί βρήκαν ένα εν δυνάμει εργαστήριο. Πέρα από υπολογιστές, κινητά και usb, εντοπίστηκε αντιδραστήρας αλλά και κάποια χημικά τα οποία όμως από μόνα τους δεν μπορούν να κατασκευάσουν εκρηκτικά μιας και έλειπαν κρίσιμα υλικά.

Οι αρχές φέρεται πως εξετάζουν παραγγελίες που είχε κάνει online για διάφορα χημικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Πληροφορίες λένε πως ο αλλοδαπός, κατά την εξέτασή του από τις Αρχές, παραδέχθηκε ότι θα πραγματοποιούσε χτύπημα όμως την τελευταία στιγμή δίστασε.

Αυτός ο ισχυρισμός φαίνεται πως δεν πείθει τις αρχές και έτσι οι έρευνες συνεχίζονται.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε από την Κύπρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διερεύνηση υπόθεσης που σχετίζεται με υπόπτους για τρομοκρατία προέκυψε ένα τηλέφωνο που φέρεται να λειτουργούσε ως στοιχείο-σύνδεσμος και έτσι οδήγησε τις έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών μέχρι την Κρήτη και ειδικότερα στον Άγιο Νικόλαο.

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Ακολούθησε διακριτική επιχείρηση εντοπισμού και ταυτοποίησης του στόχου, ενώ η σύλληψη πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς απόλυτης μυστικότητας. Ο 37χρονος συνελήφθη χωρίς να υπάρξει η παραμικρή διαρροή ή αναστάτωση σε τοπικό επίπεδο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Πώς συνδέεται με τις 4 συλλήψεις στην Κύπρο

Η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, φέρεται πως συνδέεται με την σύλληψη 4 ατόμων στην Κύπρο, πριν από σχεδόν 15 ημέρες, καθώς κατηγορούνται πως σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχους ισραηλινών συμφερόντων.

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Μάλιστα, η συγκεκριμένη υπόθεση αξιολογείται από τις κυπριακές αρχές ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες φέρεται να παραδέχθηκε ότι πράγματι σχεδίαζαν να κάνουν επίθεση κατά ισραηλινών στόχων, με φόντο τα γεγονότα στη Γάζα.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχαν τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων από τα οποία προέκυψαν επαφές με άλλα πρόσωπα.

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Έτσι σε ανοικτό δίαυλο με μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών στο πεδίο της αναζήτησης προσώπων με τα οποία οι συλληφθέντες της Κύπρου συνδέονταν, μπήκε στο μικροσκόπιο και ο Παλαιστίνιος της Κρήτης και οι αρχές μετά από στενή παρακολούθηση αποφάσισαν ότι έπρεπε να προχωρήσουν στη σύλληψη του.