Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος – Κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς

Στη σύλληψη ενός 37χρονου με παλαιστινιακή καταγωγή στην Κρήτη προχώρησαν οι Αρχές το Σάββατο 6 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος είναι κατηγορούμενος για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, η οποία που εδρεύει στην Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, κατηγορείται για λήψη εκπαίδευσης αλλά και ταξίδια που είχαν ως σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες τόσο σε σπίτια στην Κρήτη αλλά και στην Αθήνα, όπου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός Η/Υ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Πλέον, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες από τις Αρχές συνεχίζονται για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

«Συνελήφθη σήμερα (Σάββατο 6/6) στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της ΔΑΕΕΒ, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, κατηγορούμενος για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδεόταν με πρόσφατα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός η/υ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται» αναφέρει η ΕΛΑΣ.