Κρήτη: Νεκρός 28χρονος σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ανετράπη το όχημά του
Στην διασταύρωση του Ταυρωνίτη Χανίων
Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Πέμπτης ένας 28χρονος οδηγός ΙΧ στον ΒΟΑΚ της Κρήτης έπειτα από τροχαίο δυστύχημα.
Σύμφωνα με το ekriti, το δυστύχημα σημειώθηκε στην διασταύρωση του Ταυρωνίτη Χανίων επί του ΒΟΑΚ όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.
Επί τόπου βρέθηκαν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ ωστόσο για τον άτυχο οδηγό ήταν ήδη αργά καθώς είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.
