Τροχαίο δυστύχημα στην Κερατέα: Πυροσβεστικό συγκρούστηκε με ΙΧ

Έχασε τη ζωή της μία 61χρονη γυναίκα από την Βουλγαρία, σε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη (13/08) το μεσημέρι στην Κερατέα.

Σύμφωνα με όσα έχει δημοσιεύσει η ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 15:00, στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου, όταν ένα πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε η 61χρονη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Έπειτα, η 61χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «ΚΑΤ», όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Επίσης από την σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Ο οδηγό του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.