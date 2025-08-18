Κρήτη: Ναυαγοσώστης δέχτηκε επίθεση για την κόκκινη σημαία (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στην Κρήτη χθες, Κυριακή (17/08), όταν λουόμενοι απείλησαν ναυαγοσώστη διότι δεν τους επέτρεψε να μπουν στη θάλασσα λόγω ισχυρών ανέμων.

Την κόκκινη σημαία είχε υψώσει ο ναυαγοσώστης λόγω των καιρικών συνθηκών, η οποία απαγορεύει το κολύμπι. Όμως οι λουόμενοι του επιτέθηκαν λεκτικά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ναυαγοσώστης, που έχει σώσει πέντε άτομα παρ’ όλο που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τόνισε ότι οι λουόμενοι απαιτούσαν να μπουν στο νερό, με το επιχείρημα ότι «πληρώνουν για τις διακοπές τους» και δεν πρόκειται να χάσουν το μπάνιο τους εξαιτίας της κόκκινης σημαίας.

Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να τον απειλήσουν ακόμη και με μηνύσεις.