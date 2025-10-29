Κρήτη: Κυκλοφοριακό χάος στον ΒΟΑΚ λόγω μπλόκων αγροτών

Απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί από το απόγευμα της Τετάρτης (29.10.2025) στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ, λόγω των μπλόκων που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν πρωτοφανή ταλαιπωρία, με ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις που φτάνουν έως και μία ώρα για διαδρομές που υπό κανονικές συνθήκες διαρκούν περίπου 15 λεπτά.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, όπου η Τροχαία έχει εφαρμόσει έκτακτες ρυθμίσεις για εισόδους και εξόδους από τη ΒΙΠΕ. Ολόκληρο το περιφερειακό τμήμα του ΒΟΑΚ παραμένει μπλοκαρισμένο, ενώ η κίνηση στην παλιά εθνική οδό, ειδικά στην περιοχή του Κακού Όρους, προχωρά σημειωτόν.

Η κυκλοφοριακή συμφόρηση προκαλεί αλυσιδωτά προβλήματα σε όλο το οδικό δίκτυο γύρω από το Ηράκλειο, με τα οχήματα να αναζητούν παρακαμπτήριες διαδρομές. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, επιτρέποντας μόνο τη διέλευση φορτηγών με κηπευτικά μετά τις 6 το απόγευμα και ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Η κατάσταση στους δρόμους περιγράφεται από οδηγούς ως «εφιάλτης στην άσφαλτο», με την κίνηση να αποκαθίσταται πολύ αργά.