Δωρεάν κράνη σε παραβάτες μοτοσικλετιστές από την Τροχαία (φωτογραφίες)
Στο πλαίσιο της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας
Δωρεάν κράνη, σε όσους μοτοσικλετιστές δεν φορούν, μοίρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας σε μια πρωτότυπη δράση στο πλαίσιο της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και της εκστρατείας «Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους».
Τα σημεία περιλαμβάνουν την Παλαιά Βουλή, την Πλατεία Ιλίου (Ίλιον), τη Λεωφόρο Μεσογείων και την οδό Ξανθίππου, έναντι της οδού Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι οδηγοί των δικύκλων ή ακόμη και οι συνεπιβάτες που δεν φορούν κράνος, βεβαιώνονται με κλήση και πρόστιμο από την Τροχαία. Στο πλαίσιο της δράσης της ΕΛΑΣ, στην συνέχεια τους δίνεται ένας λευκό κράνος, για να το φορέσουν, έτσι ώστε να είναι φτάσουν με ασφάλεια στο προορισμό τους.
