Δωρεάν κράνη σε παραβάτες μοτοσικλετιστές από την Τροχαία (φωτογραφίες)

Δωρεάν κράνη, σε όσους μοτοσικλετιστές δεν φορούν, μοίρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας σε μια πρωτότυπη δράση στο πλαίσιο της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και της εκστρατείας «Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους».

Τα σημεία περιλαμβάνουν την Παλαιά Βουλή, την Πλατεία Ιλίου (Ίλιον), τη Λεωφόρο Μεσογείων και την οδό Ξανθίππου, έναντι της οδού Δημοκρατίας.

