Κρήτη: Επιχείρηση περισυλλογής 192 μεταναστών από αλιευτικό σκάφος νότια των Καλών Λιμένων

Στους 192 ανέρχονται τελικά οι αλλοδαποί που περισυνελέγησαν από αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε μετά την ασφαλή μεταφορά τους στην ξηρά.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από τον εντοπισμό του αλιευτικού σκάφους από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX.

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Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν άμεσα τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή τριών παραπλεόντων εμπορικών πλοίων που έσπευσαν στην περιοχή.

Οι 192 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από τα σκάφη του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Εκεί ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας τους από τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αυξημένη μεταναστευτική πίεση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με το Λιμενικό Σώμα να βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.