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Κρήτη: Διπλή επιχείρηση για διάσωση 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση για διάσωση 132 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο, 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, όπου περιπολικό σκάφος του Λιμενικού διέσωσε περίπου 84 αλλοδαπούς που επέβαιναν επίσης σε λέμβο.

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Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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