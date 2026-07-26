Φωτιά τώρα στην Κοζάνη – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Τραπεζίτσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/7) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Τραπεζίτσα Κοζάνης, με το Πυροσβεστικό Σώμα να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στις 17:00, ενώ στο σημείο επιχειρούν οι δυνάμεις κατάσβεσης προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

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Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Κοζάνης.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Κοζάνης, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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