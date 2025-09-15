Κρήτη: Διάσωση τουρίστριας στο φαράγγι της Ίμπρου μετά από τραυματισμό
Συναγερμός στα Σφακιά
Με επιτυχία ολοκλήρωσε η πυροσβεστική υπηρεσία την επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας από το φαράγγι Ίμπρου, στην περιοχή των Σφακίων στην Κρήτη.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η τουρίστρια από το Βέλγιο ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) μαζί με τον σύζυγο της για πεζοπορία στο φαράγγι της Ίμπρου, στα Σφακιά, όμως η 60χρονη μόλις ένα χιλιόμετρο από την είσοδο έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αστράγαλο.
Ο σύζυγος της κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια και αμέσως δύο ομάδες ξεκίνησαν για το σημείο.
Συγκεκριμένα έξι άτομα από την ΕΜΟΔΕ Χανίων και πέντε από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Ανώπολης μπήκαν στο φαράγγι και πολύ γρήγορα έφτασαν κοντά στο ζευγάρι.
Λόγω του τραυματισμού η 60χρονη δεν μπορούσε να περπατήσει, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να την μεταφέρουν με φορείο μέχρι την έξοδο του φαραγγιού στο χωριό Κομιτάδες.
Ολοκληρώθηκε η μεταφορά τραυματισμένης αλλοδαπής σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., στο Φαράγγι Ίμπρου, στα #Σφακιά Κρήτης. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 15, 2025
