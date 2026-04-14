«Σύννεφο» σκόνης και λασποβροχές- Η πορεία του φαινομένου και η πιο δύσκολη μέρα, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα (Χάρτες)

Σε κλοιό αφρικανικής σκόνης παραμένει η χώρα, με το φαινόμενο να αναμένεται όχι μόνο να διαρκέσει, αλλά και να ενταθεί σταδιακά τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα, η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα σωματίδια σκόνης θα επηρεάσει την ορατότητα και θα συνδυαστεί με τοπικές βροχοπτώσεις, δημιουργώντας το γνώριμο σκηνικό των λασποβροχών.

Ο καιρός αύριο

Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα παρουσιάσει δύο πρόσωπα. Από τη μία πλευρά, στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά αναμένονται τοπικές βροχές. Από την άλλη, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα της επικράτειας

Άνεμοι: Θα πνέουν από ανατολικές – νοτιοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο νότιο Ιόνιο έως και τα 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Θα παραμείνει σε επίπεδα κανονικά για την εποχή, αγγίζοντας τους 24-25°C στα δυτικά και τη βόρεια Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί κοντά στους 20-22°C.

Η πορεία της σκόνης και η κορύφωση του φαινομένου

Σύμφωνα με το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η συγκέντρωση της σκόνης θα είναι ιδιαίτερα αισθητή την Τετάρτη και την Πέμπτη, επηρεάζοντας σημαντικά τη διαύγεια της ατμόσφαιρας.

Ωστόσο, η Παρασκευή 17/04 αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του φαινομένου. Καθώς το επεισόδιο οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, προβλέπεται η εκδήλωση εντονότερων λασποβροχών, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας, πριν τον τελικό καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

Δείτε τους χάρτες: