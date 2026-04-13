Ηράκλειο: Μεγάλες ζημιές από τη φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα – Καταστράφηκαν σχεδόν τα μισά

Σχεδόν ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή στην επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς η φωτιά που ξέσπασε έκαψε σχεδόν τα μισά.

Σύμφωνα με το CRETA24, σχεδόν 20 οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες, από τα 45, περίπου, που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή σταθμευμένα στο οικόπεδο, όπου ξέσπασε η φωτιά στο Ηράκλειο.

Η ολοκληρωτική σε πολλές περιπτώσεις καταστροφή των οχημάτων, έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη οικονομική ζημία για τον ιδιοκτήτη.

Σήμερα το πρωί, ανήμερα της Δευτέρας του Πάσχα 13/4, στο σημείο βρέθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας, προκειμένου να μετακινήσουν τα οχήματα που δεν έχουν υποστεί ζημιές.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 00:50 τα ξημερώματα και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, παρόλο που στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 10 πυροσβέστες.

Προς το παρόν, τα αίτια της φωτιάς παραμένουν άγνωστα, με το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής να διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.