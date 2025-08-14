Κοζάνη: Συνελήφθη 20χρονος για ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιγνίων

Στη σύλληψη ενός 20χρονου για ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιγνίων στην Κοζάνη προχώρησε η ΕΛΑΣ το πρωί της Πέμπτης 14/8.

Ειδικότερα, σήμερα (14-08-2025) τις πρωινές ώρες, ο 20χρονος εισήλθε σε πρακτορείο τυχερών παιγνίων στην πόλη της Κοζάνης και με την απειλή όπλου (πιστόλι), εξανάγκασε υπάλληλο του καταστήματος να του παραδώσει το χρηματικό ποσό των -410- ευρώ από το συρτάρι ταμειακής μηχανής, ενώ ακολούθως αποχώρησε πεζός από το κατάστημα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μετά από επισταμένες αναζητήσεις των προαναφερόμενων αστυνομικών, ο 20χρονος εντοπίσθηκε στην πόλη της Κοζάνης και προσήχθη άμεσα από την Ομάδα (ΔΙ.ΑΣ), όπου συνεχιζόμενης της προανάκρισης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης βρέθηκε στην κατοχή του το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό, το οποίο και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του, ενώ σε κάδο απορριμμάτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε κατά τη τέλεση της ληστείας και το όπλο, το οποίο ήταν πλαστικό ομοίωμα πιστολιού.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθεί στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.