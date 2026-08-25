Δόμνα Μιχαηλίδου: Χρηματοδότηση 1,45 εκατ. ευρώ για τη νέα πτέρυγα του Θεραπευτηρίου Ιτέας

Με το ποσό των 1,45 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τη νέα πτέρυγα του Γραμματικοπούλειου – Μπάλειου και Τρίγκειου Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων στην Ιτέα.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Τρίτη (25/8) η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η υπουργός επιβεβαίωσε ότι θα διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι για τη δεύτερη φάση του έργου. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

«Γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η δομή για τη Φωκίδα»

Η Δόμνα Μιχαηλίδου επισήμανε ότι έχει επισκεφθεί το Τρίγκειο και γνωρίζει τη σημασία που έχει η συγκεκριμένη δομή για την περιοχή.

«Με 1.450.000 ευρώ από το Υπουργείο μας χρηματοδοτούμε τη Β΄ φάση της νέας πτέρυγας, τις εργασίες που απαιτούνται και τον βασικό ιατρικό εξοπλισμό», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, η οριστική μελέτη έχει ολοκληρωθεί και πλέον δρομολογούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση της επόμενης φάσης.

«Στόχος μας είναι η νέα πτέρυγα να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων και να προσφέρει στη Φωκίδα τις υπηρεσίες που χρειάζεται», υπογράμμισε η υπουργός.

Πού θα διατεθεί η χρηματοδότηση

Από το συνολικό ποσό, τα 1,2 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις κατασκευαστικές εργασίες της δεύτερης φάσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις

Οικοδομικές εργασίες

Ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις

Η οριστική μελέτη της δεύτερης φάσης έχει ήδη ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εργασίες για την προσαρμογή της νέας πτέρυγας στη χρήση της ως Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Κωνσταντίνος Μεγαρίτης, η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, Πέγκυ Αραβαντινού, και η διευθύντρια του Θεραπευτηρίου, Άννα Σκορδάλη.