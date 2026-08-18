Δείτε πώς η ομίχλη εξαφανίζει βράχους, σκάφη και σπίτια στην Κίμωλο (βίντεο)
Η ορατότητα είναι αρκετά περιορισμένη
Ένα εντυπωσιακό σκηνικό έχει δημιουργήσει η πυκνή ομίχλη που έχει καλύψει αυτή την ώρα περιοχές των Κυκλάδων.
Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Κίμωλο, η οποία μοιάζει να έχει «εξαφανιστεί» μέσα στο πυκνό πέπλο ομίχλης, με την ορατότητα να είναι αρκετά περιορισμένη.
Μεγάλο μέρος του νησιού δεν διακρίνεται, ενώ η θάλασσα και ο ορίζοντας μοιάζουν να ενώνονται σε ένα ενιαίο γκρι φόντο.
Η ομίχλη στις Κυκλάδες δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, γεγονός που κάνει τις εικόνες από την Κίμωλο ακόμη πιο εντυπωσιακές. Κάτοικος στο DEBATER αναφέρει: «έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο εδώ τεσσάρα χρόνια»
Οι καιρικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη προσοχή από όσους κινούνται στη θάλασσα, καθώς η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα.
Οι εικόνες από την Κίμωλο καταγράφουν ένα σπάνιο για την περιοχή σκηνικό, με το νησί να χάνεται κυριολεκτικά μέσα στην ομίχλη.
πηγή στην Google
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