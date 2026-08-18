DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια;
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Χρειάζεται η Ελλάδα ακόμη αυστηρότερες ποινές για τις πυρκαγιές από αμέλεια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε πώς η ομίχλη εξαφανίζει βράχους, σκάφη και σπίτια στην Κίμωλο (βίντεο)

Η ορατότητα είναι αρκετά περιορισμένη

Δείτε πώς η ομίχλη εξαφανίζει βράχους, σκάφη και σπίτια στην Κίμωλο (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 12:47

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό έχει δημιουργήσει η πυκνή ομίχλη που έχει καλύψει αυτή την ώρα περιοχές των Κυκλάδων.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Κίμωλο, η οποία μοιάζει να έχει «εξαφανιστεί» μέσα στο πυκνό πέπλο ομίχλης, με την ορατότητα να είναι αρκετά περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλο μέρος του νησιού δεν διακρίνεται, ενώ η θάλασσα και ο ορίζοντας μοιάζουν να ενώνονται σε ένα ενιαίο γκρι φόντο.

Φωτογραφία

Η ομίχλη στις Κυκλάδες δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, γεγονός που κάνει τις εικόνες από την Κίμωλο ακόμη πιο εντυπωσιακές. Κάτοικος στο DEBATER αναφέρει: «έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο εδώ τεσσάρα χρόνια»

Οι καιρικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη προσοχή από όσους κινούνται στη θάλασσα, καθώς η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα.

Οι εικόνες από την Κίμωλο καταγράφουν ένα σπάνιο για την περιοχή σκηνικό, με το νησί να χάνεται κυριολεκτικά μέσα στην ομίχλη.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε από την συντριβή του ελικοπτέρου
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε από την συντριβή του ελικοπτέρου

Το ζευγάρι από τη Βρετανία είχε παντρευτεί πρόσφατα και βρισκόταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του – Νεκροψίες και πραγματογνωμοσύνη αναμένεται να ρίξουν φως στην τραγωδία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ