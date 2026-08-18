Δείτε πώς η ομίχλη εξαφανίζει βράχους, σκάφη και σπίτια στην Κίμωλο (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό σκηνικό έχει δημιουργήσει η πυκνή ομίχλη που έχει καλύψει αυτή την ώρα περιοχές των Κυκλάδων.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την Κίμωλο, η οποία μοιάζει να έχει «εξαφανιστεί» μέσα στο πυκνό πέπλο ομίχλης, με την ορατότητα να είναι αρκετά περιορισμένη.

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Μεγάλο μέρος του νησιού δεν διακρίνεται, ενώ η θάλασσα και ο ορίζοντας μοιάζουν να ενώνονται σε ένα ενιαίο γκρι φόντο.

Η ομίχλη στις Κυκλάδες δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, γεγονός που κάνει τις εικόνες από την Κίμωλο ακόμη πιο εντυπωσιακές. Κάτοικος στο DEBATER αναφέρει: «έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο εδώ τεσσάρα χρόνια»

Οι καιρικές συνθήκες απαιτούν αυξημένη προσοχή από όσους κινούνται στη θάλασσα, καθώς η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να δυσκολέψει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα.

Οι εικόνες από την Κίμωλο καταγράφουν ένα σπάνιο για την περιοχή σκηνικό, με το νησί να χάνεται κυριολεκτικά μέσα στην ομίχλη.