Κως: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πυλί μετά την ολονύχτια μάχη – Φόβοι για αναζωπυρώσεις

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πυλί της Κω, έπειτα από την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον περιορισμό της.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις επίγειες δυνάμεις να καταφέρνουν τελικά να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

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Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή στο Πυλί, με το δύσκολο ανάγλυφο να δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης είχαν πραγματοποιήσει ρίψεις από αέρος τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη Air Tractor και ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδιδαν τα τοπικά μέσα.

Παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή

Παρά τη θετική εξέλιξη, η κινητοποίηση στην περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί.

Επίγεια τμήματα της Πυροσβεστικής, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές παραμένουν και σήμερα, Σάββατο (15/8), σε αυξημένη ετοιμότητα.

Οι δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους και επιτηρούν την περίμετρο της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που σημειωθεί κάποια αναζωπύρωση.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

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Το αρμόδιο Τμήμα της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί έρευνα για τον προσδιορισμό των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά.