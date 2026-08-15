Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια – Απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων

Αυξημένη αναμένεται η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, καθώς συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Η μεγαλύτερη κίνηση κατά τις πρωινές ώρες καταγράφεται στον Πειραιά, καθώς σε Ραφήνα και Λαύριο βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου έως τις 13:00.

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Εφόσον οι καιρικές συνθήκες παρουσιάσουν την αναμενόμενη βελτίωση και αρθούν οι περιορισμοί, η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί αισθητά και στα δύο λιμάνια.

Σχεδόν 22.000 επιβάτες από τον Πειραιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προγραμματισμένων προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η συνολική επιβατική κίνηση από τον Πειραιά ανέρχεται σήμερα σε 21.893 επιβάτες.

Από την περιοχή του Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια με 15.347 επιβάτες, ενώ άλλοι 6.546 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί ειδικότερα 32 δρομολόγια επιβατηγών-ταχύπλοων πλοίων με 2.662 επιβάτες και 22 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών με 3.884 επιβάτες.

Ποια δρομολόγια δεν εκτελέστηκαν

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει προβλήματα και σε προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά.

Δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια του «Blue Star Paros» προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, καθώς και του «Super Speed Jet 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

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Στη Ραφήνα το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ έως τις 13:00, ωστόσο πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια προς Μαρμάρι στις 08:30, 12:00 και 18:00.

Απαγορευτικό ισχύει έως τις 13:00 και στο λιμάνι του Λαυρίου.

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Καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν έντονες και μεταβαλλόμενες, αναμένεται νεότερη ενημέρωση για τα δρομολόγια. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια.

Πάνω από 45.000 επιβάτες αναχώρησαν την Παρασκευή

Η μεγάλη έξοδος για τον Δεκαπενταύγουστο είχε ήδη αποτυπωθεί από την Παρασκευή (14/8), όταν συνολικά 45.229 επιβάτες αναχώρησαν από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο με προορισμό τα νησιά.

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Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι, μεταφέροντας 24.738 επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου, ενώ άλλα 59 δρομολόγια συμβατικών και ταχύπλοων πλοίων μετέφεραν 10.475 επιβάτες προς τον Αργοσαρωνικό.

Αυξημένη ήταν η κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν οκτώ αναχωρήσεις με 4.922 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα αναχώρησαν εννέα πλοία με συνολικά 5.094 επιβάτες.