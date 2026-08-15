Ινδονησία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ – Χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/8) ανοιχτά του νησιού Φλόρες, στην ανατολική Ινδονησία, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στην πόλη Μαουμέρε, 20 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί, έξι έχουν τραυματιστεί και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

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Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αποτιμούν την πραγματική έκταση των καταστροφών.

Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός είχε μέγεθος 7,7 βαθμών και το επίκεντρό του εντοπίστηκε περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Έντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε σε μόλις 10 χιλιόμετρα, ενώ μετά την κύρια σεισμική δόνηση ακολούθησαν μετασεισμοί.

Προειδοποίηση για τσουνάμι – Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν

Αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό, η μετεωρολογική και γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας BMKG εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, καλώντας κατοίκους παράκτιων περιοχών να κατευθυνθούν προς μεγαλύτερο υψόμετρο.

Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις περιοχές τους με τα πόδια, μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, ενώ περίπου 2.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν στην περιοχή Nagekeo, σύμφωνα με το Reuters.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι ήρθη περίπου τρεις ώρες αργότερα, αφού είχαν καταγραφεί μικρά κύματα ύψους μικρότερου του ενός μέτρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέχισαν, πάντως, την παρακολούθηση της στάθμης της θάλασσας.

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Κατολισθήσεις, ζημιές και προβλήματα στις επικοινωνίες

Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες, δημόσια κτίρια και αποθήκες, ενώ σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.

Σύμφωνα με το Associated Press (AP), κατολισθήσεις προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τμήμα του αυτοκινητόδρομου Trans-Flores να καθίσταται απροσπέλαστο.

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Στο Μαουμέρε, διασώστες πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια κτιρίων, ενώ ασθενείς εγκατέλειψαν νοσοκομειακές εγκαταστάσεις εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς οι ομάδες διάσωσης αποκτούν πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

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Η Ινδονησία πάνω στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Η Ινδονησία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, όπου η αλληλεπίδραση τεκτονικών πλακών προκαλεί συχνά ισχυρούς σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η Φλόρες έχει βιώσει και στο παρελθόν καταστροφικούς σεισμούς, γεγονός που εξηγεί και την άμεση κινητοποίηση των Αρχών μετά τη σημερινή ισχυρή δόνηση.