Μητσοτάκης από τα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας σε όσους δίνουν τη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές»

Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (15/8) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ο πρωθυπουργός έφτασε από νωρίς στη Μονή και, συνοδευόμενος από την ηγουμένη Θεοξένη, εισήλθε στο καθολικό, προσκύνησε και παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία, στην οποία συμμετείχαν ψαλτικά αποκλειστικά οι μοναχές της Μονής.

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Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, εκπρόσωποι των Αρχών, της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και πλήθος πιστών.

Μητσοτάκης: «Για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές»

Στη δήλωσή του για τον Δεκαπενταύγουστο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας αλλά και στα απομακρυσμένα ξωκλήσια που γιορτάζουν σε ολόκληρη τη χώρα, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ευκαιρία αναστοχασμού και άντλησης δύναμης από την πίστη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

«Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Όπως σημείωσε, όλοι αυτοί δίνουν και φέτος μία δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και υπενθυμίζουν ότι «για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον».

«Σήμερα δεν είναι μέρα για πολλά λόγια»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη ότι ο Δεκαπενταύγουστος αποτελεί μία ευκαιρία για λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

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«Σήμερα δεν είναι μέρα για πολλά λόγια, είναι μία ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα», ανέφερε.

Κλείνοντας, ευχήθηκε: «Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης».

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Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους της Ιεράς Μονής και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε στο Αρχονταρίκι για το καθιερωμένο κέρασμα, όπου συνομίλησε με την ηγουμένη και τη συνοδεία της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στα Χανιά για ολιγοήμερες διακοπές.

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Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Προσκυνήματα της Τήνου, της Πάρου, της Παναγίας της Σουμελά, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα ξωκλήσια, Ελλήδες και Έλληνες γιορτάζουν σήμερα το Δεκαπενταύγουστο, τη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι πάντα μια ευκαιρία αναστοχασμού και αναζήτησης της πραγματικής δύναμης που μας δίνει η πίστη μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, είτε αυτές είναι προσωπικές, είτε αφορούν την χώρα συνολικά. Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και φέτος δίνουν αυτήν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον. Σήμερα όμως δεν είναι μέρα για πολλά λόγια. Είναι μια ευκαιρία να περάσουμε λίγες ήρεμες στιγμές με τους ανθρώπους που αγαπάμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός και να αντλήσουμε δύναμη να συνεχίσουμε ο καθένας τον δικό του καθημερινό αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, απανταχού της Γής».