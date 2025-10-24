Κορωπί: “Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά” – Πώς κατέρρευσαν τα ψέματα του 50χρονου που ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύζυγό του

Μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών τους, ηλικίας 4 και 3,5 ετών, έγινε ο άγριος ξυλοδαρμός της 49χρονης στο Κορωπί από τον σύζυγό της.

Η γυναίκα από τη Λιθουανία, που μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό σε πολύ κακή κατάσταση, εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή της διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται για τη νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ο 50χρονος κακοποιητής έλεγε ψέματα στις Αρχές, υποστηρίζοντας πως απουσίαζε στο εξωτερικό και όταν επέστρεψε βρήκε αιμόφυρτη τη γυναίκα του. Ο ίδιος κάλεσα το ΕΚΑΒ και το 100, λέγοντας πως δεν έχει καμία σχέση.

Ωστόσο, οι έμπειροι αστυνομικοί της ΕΛΑΣ κατάλαβαν γρήγορα πως δεν ισχύουν όσα ισχυρίζεται, με την υπόθεση να “δένει”, όταν το επιβεβαίωσε ο 4χρονος γιος τους, ο οποίος φέρεται να είπε: “Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά”.

Ο 50χρονος συνελήφθη και όπως προέκυψε δεν ήταν η πρώτη φορά, καθώς είχε συλληφθεί ξανά το 2023 για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της γυναίκας του, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος.