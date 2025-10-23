Κορωπί: 40χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στον «Ερυθρό Σταυρό» μετά από άγριο ξυλοδαρμό – Συνελήφθη ο σύζυγός της που κάλεσε το 100

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους έπεσε μία 40χρονη γυναίκα με καταγωγή από τη Λιθουανία στην περιοχή του Κορωπί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, όλα έγιναν περίπου στις 16.30 της Πέμπτης (23.10) με τη γυναίκα να δέχεται γροθιές στο κεφάλι από τον 50χρονο σύζυγό της. Στη συνέχεια ο ίδιος ειδοποίησε την Άμεση Δράση και υποστηρίξε πως την εντόπισε χτυπημένη και λιπόθυμη, χωρίς να γνωρίζει τι προηγήθηκε.

Η 40χρονη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Ο σύζυγος της 40χρονης συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ, φαίνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς συνελήφθη ξανά το 2023 για τον ίδιο λόγο.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά ηλικίας 4 ετών και 3,5 μηνών.