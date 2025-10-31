Κορωπί: «Έχει αμνησία και πιθανότατα να διαρκέσει πολύ καιρό» λέει ο πατέρας της 40χρονης (Βίντεο)

Στο γεγονός ότι η κόρη του έχει αμνησία και δε θυμάται ποιος τη χτύπησε αναφέρθηκε ο πατέρας της 40χρονης στο Κορωπί.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA υποστήριξε πως «έχει αμνησία και πιθανότατα να διαρκέσει πολύ καιρό και δεν μπορεί να πει τίποτε λογικό αυτή τη στιγμή. Υποφέρει από μετατραυματικό σοκ και γι’ αυτό, μέχρι να επανέλθει η μνήμη της, δεν μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και στον σύζυγό της λέγοντας ότι «είναι προφανές, γιατί πρέπει να σας το πω αυτό; Δεν καταλαβαίνετε; Αν ένας άνδρας χτυπάει τη μάνα των παιδιών του με τέτοιο τρόπο, είναι τρομερό. Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο.

Το τραύμα ήταν ελαφρύ και φυσικά αυτός υποσχόταν και η κόρη μου θέλησε να σώσει τον πατέρα για το παιδί της. Είχε μέχρι έναν βαθμό καλή σχέση με τα παιδιά, μέχρι έναν βαθμό όμως, γιατί η ικανότητά του να λειτουργήσει με τα παιδιά ήταν περιορισμένη.

Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένας βαθμός επικοινωνίας με αυτά. Η Άγκνες παρέμενε στη σχέση, φυσικά δεν περίμενε ότι αυτό το τεράστιο τραύμα θα συνέβαινε».