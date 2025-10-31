Κορωπί: Πήρε εξιτήριο η 40χρονη – Είδε τα παιδιά της μετά από 8 μέρες νοσηλείας, θα ζητήσει την επιμέλεια

Μετά από 8 μέρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγο της στο Κορωπί.

Το πρώτο πράγμα που έκανε η άτυχη 40χρονη ήταν να συναντήσει τα παιδιά της καθώς είχε να τα δει από την ημέρα που μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο. Τα ίδια μένουν με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο Παίδων.

Ο πατέρας τους παραμένει προφυλακισμένος με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας αν και εκείνος συνεχίζει να υποστηρίζει πως δεν χτύπησε την σύζυγό του και απλά την βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον ANT1, ο 4χρονος γιος της άτυχης γυναίκας έτρεξε πάνω της, την αγκάλιασε και φώναζε «μαμά, μαμά».

Αυτό ήταν το παιδί αποκάλυψε στην αστυνομία τα όσα γίνονταν μέσα στο σπίτι τους. «Το σπίτι είναι κόκκινο», είχε πει στην διευθύντρια του νηπιαγωγείου του ενώ στην αστυνομία «ο μπαμπάς χτύπησε στο κεφάλι την μαμά».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 40χρονη θα ζητήσει να γίνει άρση της εισαγγελικής εντολής που δόθηκε για την απομάκρυνση των παιδιών της ώστε να αναλάβει και πάλι την επιμέλειά τους. Η οικογένειά της και οι φίλοι τους από την άλλη, προσπαθούν να την πείσουν να μιλήσει για την κόλαση που ζούσε δίπλα στον 50χρονο ώστε να τον καταγγείλει και να συνεχίσει τη ζωή της μαζί με τα παιδιά της.

Κορωπί: “Δεν έχουμε μία υπέροχη σχέση αλλά έχουμε σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί“

Η ίδια δηλώνει πως δεν θυμάται τίποτα από το περιστατικό και πως δεν ήταν ο 50χρονος αυτός που την κακοποίησε. Πήρε εξιτήριο και θα επιστρέψει στα δύο παιδιά της, ένα αγοράκι 4 ετών και ένα βρέφος 8 μηνών, που βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η 40χρονη από το Κορωπί είπε: «Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε δύο παιδιά μαζί. Δεν έχουμε μία υπέροχη σχέση αλλά έχουμε σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλάει με τα παιδιά μας στο τηλέφωνο κάθε απόγευμα. Η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή μας, κάθε βράδυ. Ακόμη και όταν είναι μακριά ανυπομονούμε για την επιστροφή του».

«Τα τελευταία χρόνια επειδή έφυγε να δουλέψει στο εξωτερικό με άφησε με ένα μωρό που ήταν ενός μήνα και ήμουν μόνη με το αγόρι και το μωρό και ήμουν στεναχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Και έτσι περίμενα και έκανα υπομονή. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ, η ζωή προχωρούσε».

«Το 2023, είχαμε έναν καυγά. Είχαμε έναν οικογενειακό τσακωμό. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αγαπώ τον 50χρονο σαν σύντροφο είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε διαφωνίες αλλά είμαστε μία κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί δεν είναι μία συνηθισμένη κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως όταν τσακωνόμαστε, κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας. Αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις, ο 50χρονος δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου», είπε.

Ο 50χρονος σύντροφος της 40χρονης οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς οι ισχυρισμοί του ότι το σπίτι τους είχε παραβιαστεί από διαρρήκτες δεν πείθουν ανακριτή και εισαγγελέα.