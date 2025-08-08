Κόρινθος: Τροχαίο στα φανάρια του Ισθμού – Δείτε εικόνες και βίντεο

Σοβαρό τροχαίο, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (8/8) στην Κόρινθο όταν υπό άγνωστες συνθήκες συγκρούστηκαν δύο ΙΧ.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στα φανάρια του Ισθμού, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Το βίντεο:

Επί τόπου, οχήματα της Πυροσβεστικής Κορίνθου και το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου που διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου.

Καταγράφηκαν υλικές ζημιές και στα δύο αυτοκίνητα.