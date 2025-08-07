Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

Εκοιμήθη πριν λίγο ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος, σε ηλικία 72 ετών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ρεπορτάζ του το ekklisiaonline,ο Σεβασμιώτατος νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό σε ιδιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Ποιος ήταν ο Μητροπολίτης Κορίνθου κυρού Διονυσίου

Ο Μακαριστός γεννήθηκε στην Αθήνα (Ν. Ψυχικό) το 1952 και είναι πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Παρακολούθησε μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Χριστιανική Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά)

Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1974 και Πρεσβύτερος το 1979. Διακόνησε ως Ιεροκήρυκας (1977), Γενικός Αρχιερ. Επίτροπος (1978) και Πρωτοσύγκελλος (1990) της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας (2002) και ως Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου (2006).

Διετέλεσε υπεύθυνος Νεότητος και των Κατηχητικών Σχολείων καί Διευθυντής του Οικοτροφείου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Επίσης υπήρξε υπεύθυνος της δημιουργίας 25 Πνευματικών Κέντρων και των συγχρόνων Κατασκηνώσεων στην Ήλια Ευβοίας στην ίδια Ι. Μητρόπολη.

Οργάνωσε και λειτούργησε Σχολές Καταρτίσεως Στελεχών (Κατηχητών, Κατασκηνωτικών, Αντιαιρετικού Αγώνα). Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του «Κέντρου Πρόληψης Ναρκωτικών» Ν. Ευβοίας.

Ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα με συγγραφές άρθρων, διαλέξεις, συμμετοχές σε συνέδρια και πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές θεολογικού, κοινωνικού και εθνικού περιεχομένου.

Μητροπολίτης Κορίνθου χειροτονήθηκε στις 15-10-2006.