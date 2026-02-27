Κόρινθος: Νεκρός ένας 17χρονος, έφερε τραύματα από μαχαίρι – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (27/2) στην Κόρινθο όταν ένας 17χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο νεαρός πήγε στο νοσοκομείο με θανάσιμα τραύματα μάλλον μετά από συμπλοκή με άλλον 17χρονο. Μάλιστα, ο νεκρός 17χρονος εντοπίστηκε στον δρόμο. Την ίδια στιγμή, ένας ακόμη 17χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματίας στο Νοσοκομείο “Σωτηρία” όπου και νοσηλεύεται.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο ανήλικοι φέρετε να ενεπλάκησαν σε βίαιο επεισόδιο που οδήγησε στον τραγικό θάνατο του ενός.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.