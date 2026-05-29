Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας: Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών – Τρεις τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 29/5 σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Άγιους Θεοδώρους Κορινθίας στην με τρία άτομα να τραυματίζονται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η έκρηξη έγινε την ώρα που επισκεύαζαν κάποια συσκευή. Το πιο περίεργο είναι πως υπήρξε κάποια ειδοποίηση προς τις Αρχές, ενώ οι αστυνομικοί είδαν την είδηση να μεταδίδεται στα ΜΜΕ και πήγαν στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου βρήκαν τρεις τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, σχηματίζεται αυτεπάγγελτη δικογραφία για εργατικό ατύχημα.

Δείτε τις εικόνες