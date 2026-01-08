Κορινθία: Απίστευτο τροχαίο στα Εξαμίλια – Αυτοκίνητο κατέληξε σε σπίτι, 2 σοβαρά τραυματίες (βίντεο)
Τεράστιες ζημιές στο κτίριο από τη σφοδρή σύγκρουση
Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8/1 στα Εξαμίλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr , αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.
Από το τροχαίο, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις