Κορινθία: Απίστευτο τροχαίο στα Εξαμίλια – Αυτοκίνητο κατέληξε σε σπίτι, 2 σοβαρά τραυματίες (βίντεο)

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 8/1 στα Εξαμίλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr , αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με σφοδρότητα σε κατοικία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το τροχαίο, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές τόσο στο όχημα όσο και στο σπίτι, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα, τα οποία απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται σοβαρή.