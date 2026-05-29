Τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 37χρονος διευθυντής σχολείου της Κορινθίας μετά από τροχαίο – Έπεσε σε ρέμα με το ΙΧ του

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο όταν διευθυντής σχολείου στο Φενεό Κορινθίας γύριζε σπίτι του καθώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και έπεσε σε ρέμα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, o άτυχος εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης της Αρκαδίας, κατά την επιστροφή του στη Σκάλα Λακωνίας, όπου πήγαινε για να συναντήσει την οικογένειά του. Το όχημα του εκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί εντός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:.

Σήμερα (29.5.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, στο 6,5ο χλμ της Επ. Οδού Ορχομενού – Λίμνης, ανερεύθει Ι.Χ. επιβατηγό όχημα, το οποίο όπως προέκυψε, είχε εκτραπεί της πορείας του και ανατραπεί εντός ρέματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 37χρονου, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματος. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.