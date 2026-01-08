Τροχαίο στον Κηφισό: Νεκρός ο ένας οδηγός από τη σύγκρουση φορτηγών (Εικόνες)

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 8/1 με τη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού.

Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός που μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, πέρασε το διάζωμα και κατέληξε πάνω σε δεύτερο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προς Πειραιά.

Στο Κρατικό της Νίκαιας βρίσκεται προληπτικά και ο δεύτερος οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο.