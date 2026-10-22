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ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Απεγκλωβίστηκε 66χρονος μετά από αγροτικές εργασίες

Είχε πέσει σε ρηχή εκσκαφή

Κορινθία: Απεγκλωβίστηκε 66χρονος μετά από αγροτικές εργασίες
DEBATER NEWSROOM

Ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 66χρόνου ημεδαπού από ρηχή χειρονακτική εκσκαφή σε αγροτική έκταση, στη Δημοτική Ενότητα Βέλου στην Κορινθία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 22 Οκτωβρίου περίπου στις 06:30.

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Κινητοποιηθηκαν 8 Πυροσβέστες με 4 οχήματα από Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου.

Επίσης ο Δήμος Βέλου-Βόχας κινητοποιήθηκε για να συνδράμει στο έργο των πυροσβεστών με ένα μηχάνημα έργου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 66χρόνος κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών έπεσε σε ρηχή εκσκαφή και εγκλωβίστηκαν τα κάτω άκρα του από αδρανή υλικά (χώμα).

Οι Πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν και τον μετεφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 22 Οκτωβρίου 2026.

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