Δημητρακόπουλος για στημένους αγώνες στο μπάσκετ: “Παιζόταν και στοίχημα με τα σφυρίγματα – Οι κατηγορίες επισύρουν κάθειρξη έως 10 έτη”

Για την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο ελληνικό μπάσκετ, με τη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων πέντε κατηγορούμενων για στημένους αγώνες, μίλησε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε: «υπήρχαν στοιχεία ότι υπήρχε μια ενημέρωση προνομιακή όσον αφορά τις επιλογές διαιτητών. Αυτή την καταγγελία την κάναμε σε διάφορους φορείς ανάμεσα στους οποίους η πλατφόρμα της αθλητικής ακεραιότητας στο υπουργείο Αθλητισμού. Το υπουργείο Αθλητισμού και ο Γιάννης Βρούτσης ήταν που διαβίβασαν την καταγγελία στην εισαγγελία. Δεν έκανα μήνυση ή έγκληση εκ μέρους του Αμαρουσίου. Το κράτος γνωστοποίησε στις αρχές την καταγγελία μας. Πρόκειται για γραπτά μηνύματα ανάμεσα στον κ. Λιόλιο και τον Ηλία Παπαθεοδώρου».

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«Μέσα από τα μηνύματα που είχαμε προσκομίσει – να θυμίσω ότι δεχθήκαμε μεγάλες επιθέσεις ότι χρησιμοποιήσαμε παράνομα αποδεικτικά μέσα. Όπως αποδείχθηκε και από νομολογία του ΑΠ όταν ανταλλάσσονται SMS και παραβιάζονται ποινικοί και αστικοί κανόνες, είναι αναγκαίο αποδεικτικό μέσο – φαινόταν ο κ. Λιόλιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος του Προμηθέα και προέκυπτε μια προνομιακή σχέση όσον αφορά την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) που του έδιναν απόρρητη πληροφόρηση, όπως αναφέρεται στα δικά του μηνύματα, για αγώνες πρωταθλήματος που φτάνουν μέχρι τα σχολεία» συνέχισε ο δικηγόρος.

Εξηγώντας τη δικονομική διαδικασία που ακολούθησε ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ακόμα ότι «ξεκινώντας από τα δικά μας μηνύματα, κάλεσαν μάρτυρες που έχουν συντριπτικά στοιχειά που θεμελιώνουν τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Δεν είναι καταθέσεις “άκουσα, μου είπαν”, είναι άνθρωποι που με μηνύματα αποδεικνύουν ότι γίνονταν παρεμβάσεις από παράγοντες σε διαιτητές, διαμόρφωναν αποτελέσματα, που άλλαζαν από τη μια περίοδο στην άλλη».

«Δεν ήταν μόνο το ποιος θα κερδίσει αλλά κάποιοι έπαιζαν και στοίχημα. Εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχουν εκβιασμοί αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ήθελαν να αλλοιώσουν αποτελέσματα όχι μόνο για να πάει μπροστά μια ομάδα αλλά και επειδή υπήρχε στοιχηματισμός. Γι’ αυτό υποψιάζομαι ότι εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, το ακραίο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού» εξήγησε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Διευκρίνισε, στη συνέχεια, ότι «ακούστηκε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καταθέσει σε βάρος του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλο ή ότι εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Εξ όσων γνωρίζω και όσον αφορά το Μαρούσι δεν υπάρχει καμία καταγγελία σε βάρος προέδρου ή αντιπροέδρου από τις μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Όποιος διακινεί τέτοιες πληροφορίες παραπληροφορεί. Ό,τι έχει συλλεγεί είναι με παράγοντες του ΔΣ της ΕΟΚ και διαιτητές πρώην και νυν».

Περιγράφοντας την παράνομη δράση που αποκαλύπτεται, ο δικηγόρος του Αμαρουσίου είπε ότι «υπάρχουν επίορκοι διαιτητές που διαμορφώνουν με σφυρίγματα αποτελέσματα είτε για να διακριθεί κάποια ομάδα σε σχολικό πρωτάθλημα για να μπουν μαθητές στο πανεπιστήμιο είτε για να κερδίσουν κάποιοι χρήματα στο στοίχημα είτε να είναι μια ομάδα ψηλά στη βαθμολογία χωρίς να το αξίζει».

Ερωτηθείς για τα χρήματα που βρέθηκαν σε σπίτια διαιτητών, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε «τα χρήματα που έχουν βρεθεί σημαίνει χρηματισμός. Δεν λέω ότι είναι παράνομο να έχεις μετρητά στο σπίτι αλλά πρέπει να μπορείς να τα δικαιολογήσεις».

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Επισήμανε, τέλος, πως «όσοι διαιτητές ξέρουν ότι είναι μέρος αυτού του προβλήματος, έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην ανακρίτρια να δώσουν στοιχεία και ο αθλητικός νόμος δίνει τη δυνατότητα να έχουν ασυλία».

Κάθειρξη έως 10 έτη για τους κατηγορούμενους

Στη συνέχεια, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Δημητρακόπουλος εξήγησε ότι από τις μέχρι στιγμής κατηγορίες προβλέπεται κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια για τους κατηγορούμενους προσθέτοντας ότι «ο ανακριτής μπορεί να επεκτείνει τις κατηγορίες και να συμπεριλάβει και άλλα πρόσωπα».

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Παράλληλα είπε ότι «ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μας έδωσε πολύτιμο υλικό, μηνύματα. Οι καταθέσεις μέχρι σήμερα είναι με ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία από ό,τι πληροφορούμαι, με γραπτά μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους παράγοντες του μπάσκετ, διαιτητές, πρώην διαιτητές, διαιτητοπατέρες που βλέπουμε να αλλοιώνονται αποτελέσματα μέχρι και σε σχολικά πρωταθλήματα».

Εμείς ως Μαρούσι δικαιωθήκαμε σε επίπεδο ΕΑΑ ότι ο Λιόλιος ήταν ο ουσιαστικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πατρών ενώ από τα στοιχεία προέκυψε και απόρρητη προνομιακή ενημέρωσή του για διαιτητές, συμπλήρωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

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Διευκρίνισε, τέλος, ότι «εμείς δεν κάναμε την καταγγελία για να βοηθήσουμε κάποια ομάδα. Εμείς θέλουμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης να είναι πρωταθλητές επειδή είναι οι καλύτεροι στα γήπεδα, όπως δεν είναι σωστό να αλλοιώνονται αποτελέσματα γιατί κάποιοι έπαιζαν στοίχημα λεπτό προς λεπτό. Δεν έχουμε καταγγείλει παράγοντες άλλης ομάδας. Από ό,τι έχω ακούσει δεν φαίνεται να υπάρχουν καταγγελίες κατά παραγόντων άλλων ομάδων ή πολιτικών προσώπων. Δεν έχω πληροφορηθεί για καταγγελίες σε βάρος παραγόντων του Ολυμπιακού».