Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κάλυμνο – Σώοι οι επιβαίνοντες

Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 22 Οκτωβρίου στην Κάλυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι έξι επιβαίνοντες του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Καλύμνου για εξετάσεις και βρίσκονται σε σοκ, ενώ ένας εξ αυτών έχει εκδορές στα άκρα και το μέτωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ελικόπτερο τύπου UH-1H Χίουι, που μετέφερε τον διοικητή της 80ής ΑΔΤΕ, κατά την προσγείωση στο ελικοδρόμιο, υπέστη βλάβη κι έπεσε “βαριά” στο έδαφος.

Στην αεροπορική ορολογία, ως «βαριά προσγείωση» (heavy landing) ορίζεται η προσγείωση ενός αεροσκάφους ή ελικοπτέρου κατά την οποία η κατακόρυφη ταχύτητα καθόδου και η δύναμη της πρόσκρουσης στο έδαφος είναι σημαντικά μεγαλύτερες από τις κανονικές και επιτρεπτές προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού:

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:25, ελικόπτερο UH-1H της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) «ΚΙΛΚΙΣ ΛΑΧΑΝΑ», που εκτελούσε πτήση επιτήρησης στην Περιοχή Ευθύνης της 80 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (80 ΑΔΤΕ) «ΚΩΣ», πραγματοποίησε βαριά προσγείωση στο ελικοδρόμιο της ΔΑΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Καλύμνου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.