Καιρός: Νέα επιδείνωση από την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Νέα επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου με ένα βαρομετρικό χαμηλό να φέρνει στη χώρα με βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου, Όλγας Παπαβγούλη, σήμερα, Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με την Ήπειρο, το Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Βροχές και καταιγίδες καταγράφηκαν και στην Κέρκυρα, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν σταδιακά προς τη Δυτική Στερεά και άλλες περιοχές της δυτικής χώρας.

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Από το μεσημέρι και μετά, η ένταση των φαινομένων αναμένεται να περιοριστεί, με τις καταιγίδες να εξασθενούν και να δίνουν τη θέση τους σε πιο τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες. Αντίθετα, στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας οι συνθήκες θα παραμείνουν περισσότερο καλοκαιρινές, με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη αίσθηση δυσφορίας εξαιτίας της υγρασίας.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη και τους 24 με 26 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας. Στη δυτική και βορειοδυτική χώρα οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες, κυρίως λόγω των νεφώσεων και των βροχοπτώσεων.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Παρασκευή (23/10/2026)

Την Παρασκευή, το σύστημα που επηρεάζει τη χώρα θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά, με αποτέλεσμα τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο.

Καταιγίδες, κατά τόπους εντονότερες, αναμένονται κυρίως στα βορειοανατολικά και στο βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν επίσης στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές θα εξακολουθήσει να φτάνει τους 24 με 26 βαθμούς, ενώ στη Θράκη και στο βόρειο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα είναι αισθητά χαμηλότερες, γύρω στους 16 με 17 βαθμούς.

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Σάββατο (24/10/2026)

Μια μικρή καιρική ανάπαυλα αναμένεται το Σάββατο, με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς, τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω και θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

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Κυριακή (25/10/2026)

Ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό θα φτάσει στην Ελλάδα από την περιοχή της Ιταλίας και αναμένεται να κινηθεί προς το νότιο Ιόνιο και να επηρεάσει τη χώρα.

Τα περισσότερα φαινόμενα προβλέπεται αρχικά να εντοπίζονται στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ακριβής τροχιά του συστήματος και η διάρκεια παραμονής του δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.

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Το ενδεχόμενο το βαρομετρικό χαμηλό να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κοντά στα νότια νησιωτικά τμήματα, προκαλώντας παρατεταμένη αστάθεια, παραμένει στο τραπέζι.

Δευτέρα (26/10/2026)

Τη Δευτέρα, το σύστημα αναμένεται να κινηθεί ανατολικά ή νοτιοανατολικά, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τις νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές. Η Πελοπόννησος και η Κρήτη φαίνεται, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ κατά διαστήματα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

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Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση, με ορισμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας να βρεθούν ακόμη και κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.