Φωτιά εκδηλώθηκε στον Ανάργυρο Αιγίου – Στο σημείο 46 πυροσβέστες και 14 οχήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Ανάργυρος, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

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Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ