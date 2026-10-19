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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά εκδηλώθηκε στον Ανάργυρο Αιγίου – Στο σημείο 46 πυροσβέστες και 14 οχήματα

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης

Φωτιά εκδηλώθηκε στον Ανάργυρο Αιγίου – Στο σημείο 46 πυροσβέστες και 14 οχήματα
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Ανάργυρος, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

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Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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