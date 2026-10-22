Σταθμός Λαρίσης: Το ακάλυπτο φρεάτιο και ο επικίνδυνος τρόπος κάλυψής του (βίντεο)

Μία επικίνδυνη κατάσταση έξω από τον Σταθμό Λαρίσης καταγγέλλει πολίτης στο DEBATER, καθώς ένα φρεάτιο παραμένει χωρίς καπάκι, δημιουργώντας κίνδυνο για τους πεζούς που περνούν από το σημείο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έστειλε ο πολίτης στο DEBATER, αντί να έχει τοποθετηθεί το κατάλληλο κάλυμμα, πάνω από το άνοιγμα έχει τοποθετηθεί ένα σιδερένιο κιγκλίδωμα, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί το ενδεχόμενο να πέσει κάποιος μέσα στην τρύπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα προκαλεί προβληματισμό, καθώς η συγκεκριμένη πρόχειρη λύση δεν υποκαθιστά την ασφαλή αποκατάσταση του προβλήματος. Ένα ακάλυπτο φρεάτιο σε σημείο με καθημερινή διέλευση πολιτών μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο, ιδιαίτερα για όσους δεν αντιληφθούν εγκαίρως την παρουσία του.

Οι αρμόδιοι καλούνται να μεριμνήσουν για την αποκατάσταση της ζημιάς και την ασφαλή κάλυψη του φρεατίου, ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς.