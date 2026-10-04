Σοφικό: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων – Το ένα έκοψε μεταλλική κατασκευή σήμανσης (vid, pics)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στην επαρχιακή οδό Ισθμού–Επιδαύρου, στο ύψος του Σοφικού, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και το ένα προσέκρουσε σε μεταλλική κατασκευή στήριξης πινακίδων οδικής σήμανσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του KorinthosTV, μετά τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και χτύπησε με τέτοια σφοδρότητα τη μεταλλική κατασκευή, ώστε την έκοψε.

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Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ η κατασκευή σήμανσης λύγισε και αποκολλήθηκε.

Τραυματίστηκαν οι επιβαίνοντες

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο, οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, η εθελοντική ομάδα Σοφικού και αστυνομικοί της Τροχαίας Κορίνθου, για να συνδράμουν και να διασφαλίσουν τον χώρο.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στην Κορινθία είχε προηγηθεί και το θανατηφόρο τροχαίο στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών–Πατρών, με έναν 26χρονο νεκρό και πέντε τραυματίες.

Πηγή φωτογραφιών και βίντεο: KorinthosTV