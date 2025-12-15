Κομοτηνή: Τρόμος στο παζάρι από επίθεση 5 ατόμων σε γυναίκα – Έριξαν υγρό σε άνδρα

Πανικός σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/12) στο παζάρι της Κομοτηνής, προκαλώντας τρόμο στον κόσμο που ψώνιζε εκείνη την ώρα, όταν μία γυναίκα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με όσα γράφει το xronos.gr, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, πέντε ημεδαποί άνδρες επιτέθηκαν σε βάρος τριών ημεδαπών (δύο γυναικών και ενός άνδρα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου, ένας από τους θύτες φέρεται να επιτέθηκε σε βάρος της μίας γυναίκας, με αποτέλεσμα αυτή να τραυματιστεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το θύμα φέρει τραύμα στο μάγουλο.

Άμεσα η αστυνομία συνέλαβε τον θύτη, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος των υπολοίπων τεσσάρων δραστών, που δεν συνελήφθησαν εκείνη τη στιγμή καθώς τράπηκαν σε φυγή, σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τον «Χρόνο», ένας εκ των θυτών έριξε υγρό – αδιευκρίνιστη ουσία – σε ένα εκ των θυμάτων.

Το αστυνομικό σκέλος χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής, ενώ κατά τα λοιπά η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.