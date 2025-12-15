Κυψέλη: Μαρτυρία για τη 16χρονη που μαχαίρωσε τη 14χρονη – “Ξαφνικά και χωρίς λόγο τη χτύπησε σε κοιλιά και χέρι”

Ένα επεισόδιο με μαχαίρωμα μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (15/12), μέσα σε σχολείο στην Κυψέλη, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία 14χρονη.

Αυτόπτης μάρτυρας ήταν ένας μαθητής στο περιστατικό στο 15ο γυμνάσιο της Κυψέλης, ο οποίος μίλησε στο DEBATER για όσα σημειώθηκαν στο σχολείο. Σύμφωνα με τον ανήλικο, δεν υπήρχε κάποια αφορμή για την οποία επιτέθηκε η 16χρονη στην 14χρονη με μαχαίρι “πεταλούδα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την χτύπησε σε χέρι και κοιλιά. Είχε αλλάξει διάφορα σχολεία. Σήμερα ήταν η πρώτη της ημέρα στο σχολείο. Χωρίς λόγο και αιτία επιτέθηκε. Είναι μεγαλύτερη, έχει χάσει χρονιές και είναι σε άλλο τμήμα. Έγινε στο διαδρομο του σχολείου έξω από τις τουαλέτες. Την ώρα που χτύπησε το κουδούνι. Δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους», είπε χαρακτηριστικά ο μαθητής.

Μία άλλη μαθήτρια είπε: «Έβγαλε πεταλούδα και την μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο χέρι. Είδα τα αίματα και τρόμαξα, Της επιτέθηκε γιατί νόμιζε ότι την είπε πρεζ@@».

Η επίθεση στο σχολείο της Κυψέλης

Το περιστατικό μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε σήμερα, στο 15ο γυμνάσιο της Κυψέλης.

Για άγνωστες συνθήκες μέχρι στιγμής, γύρω στις 12 το μεσημέρι μία 16χρονη έβγαλε μαχαίρι “πεταλούδα” και τραυμάτισε στο χέρι μία 14χρονη.

Η ανήλικη διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας εκδορές, χωρίς να προκαλεί ανησυχία η κατάσταση της, και της έγιναν ράμματα.

Την ίδια ώρα, η ανήλικη δράστιδα συνελήφθη από αστυνομικούς που έφτασαν στο σχολείο και κρατείται στο ΑΤ Κυψέλης, για να δώσει κατάθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώθηκε για το περιστατικό που συνέβη στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών.

Δόθηκε ρητή οδηγία, τόσο προς τη Διεύθυνση στου σχολείου όσο και προς την οικεία Δ/νση Β΄θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, ο/η ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός του σχολείου, να έρθουν άμεσα σε επαφή με τα παιδιά και το οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειμένου να διερευνήσουν τις ανάγκες τους και να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ Γιαννάκος: «Από τύχη ζει η 14χρονη»

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΝΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με το αιματηρό επεισόδιο στην Κυψέλη, λέγοντας «και μη χειρότερα με τη βία ανηλίκων μέσα σε σχολεία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Γιαννάκου

ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΠΟ ΤΥΧΗ ΖΕΙ Η 14ΧΡΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΩΜΕΝΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΗ.

Τα λέμε αλλά δεν ιδρώνει το αυτί κανενός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάτι πρέπει να γίνει με την ενδοσχολική βία μεταξύ ανηλίκων γιατί μόνο πιστόλια δεν βγήκαν ακόμη.

Σήμερα διεκομίσθη με ΕΚΑΒ και αστυνομία 14χρονο κορίτσι μαχαιρωμένο μέσα σε σχολείο και συγκεκριμένα στο 15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ από συνομήλικη μαθήτρια.

Το περιστατικό έγινε στη 1 το μεσημέρι σήμερα. Τα τραύματα με το μαχαίρι είναι στα δάχτυλα του χεριού και ελαφρύ στη κοιλιακή χώρα.

Δηλαδή το μαχαίρι κατευθύνθηκε στη κοιλιά και ευτυχώς το κορίτσι έβαλε το χέρι να προστατευθεί και σώθηκε.

Μαθήτρια δράστης και καθηγητές έχουν οδηγηθεί στην αστυνομική υποδιεύθυνση Κυψέλης.

Το κορίτσι που μαχαιρώθηκε νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ εκτός κινδύνου.

Τυχερή που ζει.

Επιτέλους τι περιμένουμε;

Πρώτα να σκοτωθούν μαθητές και μετά να ληφθούν μέτρα.

Τι κάνουν γονείς, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας;

Στο κόσμο μας όλοι θα βγουν πιστόλια μέσα στα σχολεία και εμείς τον ύπνο του δικαίου.

Δεν μας φθάνουν 3.000 τραυματισμοί ανηλίκων κατ έτος από τη βία μεταξύ των;

Θέλουμε και άλλους;