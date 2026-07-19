Θρίλερ στην Κυψέλη: Κάνουν «φύλλο και φτερό» όλους τους φακέλους των εξαφανίσεων οι Αρχές για να ταυτοποιηθεί η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να ρίξουν άπλετο φως στο θρίλερ που εκτυλίχθηκε στην Κυψέλη όταν εντοπίστηκε μια βαλίτσα με μια σορό μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο το Σάββατο 18/7.

Συγκεκριμένα, η σορός που ήταν σε προχωρημένη σήψη φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα, με τις Αρχές να κάνουν «φύλλο και φτερό» όλους τους φακέλους των εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί προκειμένου να μπορέσουν να την ταυτοποιήσουν και να βρούνε τα στοιχεία της για να φτάσουν στα αίτια της τραγωδίας.

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Την έρευνα να έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η οποία καλείται να γνωστοποιήσει την ταυτότητα της γυναίκας αλλά και τι προκάλεσε τον θάνατό της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ λίγο πριν τις 2 μεσημέρι ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο Άμεσης Δράσης πως εντόπισε μια βαλίτσα στο κτήριο, η οποία είχε μια περίεργη μυρωδιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κατά την εξέταση της βαλίτσας εντόπισαν να εξέχει κάτι που μοιάζει με ανθρώπινο μέλος. Άμεσα αποκλείστηκε ο χώρος και κλήθηκε ιατροδικαστής ο οποίος διαπίστωσε ότι εντός της βαλίτσας υπήρχε μια σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Απαντήσεις σχετικά με τον χρόνο και τα αίτια θανάτου της γυναίκας αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.