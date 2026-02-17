Κολωνάκι: Ποινική δίωξη στη μεθυσμένη τραγουδίστρια που πήρε “αμπάριζα” 5 παρκαρισμένα οχήματα

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί η 36χρονη τραγουδίστρια, μέλος γνωστού συγκροτήματος, που οδηγώντας μεθυσμένη παρέσυρε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Κολωνάκι.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου στην περιοχή του Κολωνακίου.

Αρχικά, ύστερα από μια τρελή πορεία, η τραγουδίστρια προσέκρουσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προκάλεσε ντόμινο, καθώς αυτό έπεσε πάνω σε άλλα τέσσερα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο την υπέβαλαν σε δύο αλκοτέστ. Η πρώτη μέτρηση, σύμφωνα με πληροφορίες έδειξε 0,78 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και η δεύτερη 0,83mg/l. Υπενθυμίζεται ότι το νόμιμο όριο αλκοτέστ στην Ελλάδα είναι 0,25 ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Δείτε φωτογραφίες του DEBATER από το σημείο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών/Τ.Ο.Τ.Α.