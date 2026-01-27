Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 27/1: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (27/1) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 2, 24, 38, 39, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.