Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (02.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.

Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 3, 4, 7, 39, 40 και αριθμός τζόκερ το 10.

ΚατηγορίαΔιανεμόμεναΕπιτυχίεςΚέρδη ανά επιτυχία
5+13.634.116,00ΤΖΑΚΠΟΤ
51100.000,00
4+162.500,00
414850,00
3+141550,00
37.4772,00
2+15.4602,00
1+125.0151,50
2102.5701,00
