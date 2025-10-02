Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 2/10: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (02.10) και μάθαμε τους τυχερούς αριθμούς.
Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης ΤΖΟΚΕΡ είναι οι: 3, 4, 7, 39, 40 και αριθμός τζόκερ το 10.
|Κατηγορία
|Διανεμόμενα
|Επιτυχίες
|Κέρδη ανά επιτυχία
|5+1
|3.634.116,00
|–
|ΤΖΑΚΠΟΤ
|5
|1
|100.000,00
|4+1
|6
|2.500,00
|4
|148
|50,00
|3+1
|415
|50,00
|3
|7.477
|2,00
|2+1
|5.460
|2,00
|1+1
|25.015
|1,50
|2
|102.570
|1,00
